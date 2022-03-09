Шарлык, Оренбургская область, 9 марта, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В Оренбургской области по факту нападения бродячей собаки на десятилетнего ребенка проводится доследственная проверка. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет

По данным ведомства, днём 8 марта в райцентре Шарлык бездомная собака напала на десятилетнего жителя Оренбурга. Ребенок гостил у бабушки. В момент ЧП он гулял на улице без сопровождения взрослых.

Родственники оказали ребёнку первичную медпомощь. Вечером он в сопровождении родителей прибыл в медицинское учреждение для осмотра врачами.

«В настоящее время следователями производятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств нападения животного на ребенка, причин и условий, приведших к его возникновению, а также даче юридической оценки действиям (бездействию) должностных лиц», — сказали в СУ СКР по Оренбургской области.