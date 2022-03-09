Цюрих, Швейцария, 9 марта, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Сборная Польши вышла в финал отбора к чемпионату мира по футболу, избежав полуфинального матча со сборной России. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Marcello Casal Jr Штаб-квартира ФИФА в Цюрихе

Ранее поляки отказались играть со сборной России и должны были получить техническое поражение. Однако ФИФА отстранила российскую команду от международных соревнований.

В финале отбора к ЧМ-2022 поляки сыграют с победителем матча Швеция — Чехия, который пройдёт 29 марта.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Освобождение Украины от фашистов не понравилось Западу, поэтому международные спортивные федерации отстранили российские команды от соревнований.