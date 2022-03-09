Брянск, 9 марта, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Брянской области за минувшие сутки выписали после выздоровления 1 183 человек, перенесших COVID-19. Направлены в больницы 15 новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 марта в региональном оперативном штабе.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

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С начала пандемии в Брянской области выявлено 150 934 носителя коронавируса. Справились с заражением 126 503 жителя. В общей сложности лаборатории провели 1 591 646 исследований на инфекцию.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 3575 человек, в том числе 11 летальных исходов зарегистрировано за последние сутки.