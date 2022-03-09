Санкт-Петербург, 9 марта, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Рухнувшее перекрытие в помещении магазина в историческом здании на Чкаловском проспекте Санкт-Петербурга было аварийным. Об этом 9 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского Жилищного комитета.

Vk.com/spb_today Помещение магазина, где рухнул пол. (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

Напомним, ЧП произошло поздним вечером 8 марта на первом этаже семиэтажного дома 58 по Чкаловскому проспекту в Петроградском районе города. Произошло обрушение пола в подвал на площади 10 кв. метров. Из здания были эвакуированы девять человек, среди которых ребенок, никто не пострадал.

«Произошло локальное обрушение перекрытия над техническим подвальным помещением. Перекрытие было аварийным. Собственник нежилого помещения, в котором все произошло, залил стяжку без расчета нагрузок, и аварийное перекрытие не выдержало», — пояснили в пресс-службе.

Как уточнили в Жилищном комитете, не несущая стенка, примыкающая к нежилому помещению лестничной клетки, вызывающая тревогу после обрушения, сегодня будет разобрана и заменена на гипсокартонную.

По словам главы Жилищного комитета Олега Зотова, самому зданию ничего не угрожает, жильцы уже вернулись в свои квартиры.

«Сейчас специалисты коммунальных служб выполняют первоочередные работы по устранению возможности дальнейших обрушений», — добавили в пресс-службе.