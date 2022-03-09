Джакарта, 9 марта, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,2 потрясло островов Моротай в индонезийской провинции Северный Малуку, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение произошло 9 марта в 08:49 по западно-индонезийскому времени.

По данным агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии, эпицентр землетрясения находился в 60 км к северо-востоку от провинции Северное Малуку. Очаг землетрясения залегал на глубине 14 км.

Местных жителей призвали быть бдительными.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.