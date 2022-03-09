* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 9 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Мохаммад Мохакик, лидер Партии исламского единства афганского народа, заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по ночам убивают девушек и бросают их тела в чистом поле. Он разместил фотографии тел девушек на своей странице в Facebook, заявив, что действия радикалов были похожи на «захоронение девочек заживо в доисламский период невежества». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

mosaic36 Убийство

Он не назвал имена убитых, а также, время и место этих убийств.

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Однако, сообщается, что два дня назад на окраине Мазари-Шарифа были найдены тела двух молодых девушек. Ранее в тот же день на севере Афганистана были обнаружены тела пяти женщин — участниц протестов.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали высказывания Мохакека.