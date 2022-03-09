Ростов-на-Дону, , 10:25 — REGNUM В течение восьми лет управляемый США киевский режим обстреливал города и населённые пункты Донбасса и проводил репрессии против инакомыслящих, в том числе казаков. На это обратил внимание бывший помощник министра обороны Украины, атаман Верного казачества Союза казаков-воинов России и зарубежья Алексей Селиванов, обращаясь к запорожским казакам.

Казак Николай Хижняк © ИА REGNUM

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«Восемь лет украинский режим принимал репрессивные законы против русского языка и против жителей Украины. Восемь лет украинский режим при полной поддержке США и Британии готовил Украину к атаке на Россию, накачивая ее оружием, разрабатывая на её территории биологическое оружие, готовясь к оснащению её ядерными боеголовками. Но дни проамериканского режима в Киеве сочтены. Для народа же открывается окно возможностей», — отметил он.

Селиванов уверен, что после денацификации и демилитаризации на Украине можно будет сформировать новые справедливые структуры власти.

«Вместо многолетней опостылевшей украинской болтовни и ничтожного состояния казачества Украины можно будет создать реальные казачьи подразделения и реальное казачье самоуправление. На землях Дикого поля, в Северной Таврии и Причерноморье за справедливость воюют ваши православные братья — истинные потомки и наследники запорожских казаков — Верные казаки и черноморцы. Они хранят верность клятве, данной на Переяславской раде, клятве вечного единства Руси. Клятва эта нерушима и наш освободительный поход не остановить», — обратился атаман Верного казачества к казакам с призывом сплотиться и войти в состав казачьих дружин.