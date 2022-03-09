Бухарест, , 10:24 — REGNUM Правительство Румынии официально призвало румынских граждан, проживающих в Белоруссии, немедленно покинуть белорусскую территорию. Об этом 9 марта сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Флаг Румынии

Как отмечается в заявлении МИД Румынии, таким образом, Бухарест присоединился к акции ряда стран ЕС, которые ввели против Минска дипломатические санкции.

«Пребывание жителей Румынии в Белоруссии не только нежелательно, но и порой представляет для них серьезную опасность», — говорится в заявлении румынского внешнеполитического ведомства.

Других пояснений румынский МИД не дал. В то же время посольство Румынии в Минске объявило о готовности предоставить согражданам консульскую и даже техническую помощь в возвращении на родину.