Кабул, 9 марта, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Отдел технического обслуживания Саланга объявил, что из-за сильного ветра и снегопада шоссе Саланг было закрыто для движения 8 марта. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

kristamonique Снегопад

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Чиновники департамента указывают, что штормовой ветер и снегопад, вероятно, продержатся в течение следующих двух дней.

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