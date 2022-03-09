Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 10:20 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре суд вынес приговор в отношении местного жителя, который обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Балкон Наталья Прокофьева © ИА REGNUM

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В ходе следствия и в суде установлено, что в конце января-начале февраля 2021 года в квартире жилого дома в Комсомольске-на-Амуре мужчина 63 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения поссорился с сожительницей и нанес ей не менее семи ударов по телу и голове. От полученных травм женщина погибла.

После этого фигурант вместе со знакомым завернули тело в ковер и вынесли на балкон, намереваясь позже скрыть следы преступления. Обвиняемый уже был ранее судим за совершение аналогичного преступления.

Вину в совершении преступления мужчина не признал, но суд, учитывая все доказательства, признал его виновным — назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. В отношении подельника, оказавшего помощь в сокрытии преступления, уголовное дело рассматривается судом.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Таштыпского района Хакасии до смерти избил загулявшую сожительницу.