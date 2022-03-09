Иркутская область, 9 марта, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В Международный женский день 8 марта на территории Иркутской области произошло девять пожаров. Не обошлось без жертв. Подробности сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Pixabay.com Пожар

Пожар в населенном пункте Николаевка на улице Зои Космодемьянской произошёл ранним утром 8 марта. Сообщение о пожаре в частном доме поступило в пожарно-спасательную службу в 07:01 по местному времени.

Первой к месту пожара прибыла добровольная пожарная команда Николаевского муниципального образования. Также по указанному адресу были направлены три пожарных расчёта. До прибытия пожарных подразделений из дома эвакуировался мужчина, по словам которого, в горящем доме осталась его жена.

Люди спали, когда произошло возгорание, поэтому пожар был обнаружен слишком поздно. Женщина с трудом передвигалась и не смогла самостоятельно покинуть дом. На момент прибытия первого подразделения деревянное строение было полностью охвачено огнем, произошло обрушение кровли, пожар распространился на хозяйственные постройки, существовала угроза дальнейшего распространения огня на рядом стоящие строения.

Погибшая женщина была обнаружена под обрушившимися конструкциями. Более двух часов продолжалось тушение пожара. Огнём уничтожен дом на площади 42 квадратных метра, летняя кухня, баня и сеновал. Общая площадь пожара составила 138 квадратных метров. На месте пожара работали дознаватели МЧС России, которые установили, что пожар мог начаться из-за короткого замыкания электрической проводки на веранде жилого дома.

Очевидную версию подтвердила и дочь погибшей: в доме, где проживали её родители, была ветхая электрическая проводка.

Всего с начала 2022 года в Иркутской области зарегистрировано 982 пожара, погибли 49 человек, 44 человека получили травмы, 224 человека спасены на пожарах.

Читайте также: Десятки жителей Приангарья погибли на пожарах с начала 2022 года