Москва, , 10:17 — REGNUM В трёх московских аэропортах задержали и отменили 71 авиарейс. Об этом 9 марта сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Publicdomainpictures.net

По данным на 10:05, во «Внуково» задержано шесть рейсов, 23 рейса отменено, в «Домодедово» три рейса задержано, 13 рейсов отменено, в «Шереметьево» четыре рейса задержано, 22 рейса отменено.

Уточняется, что данные для сервиса предоставлены аэропортами.

Как сообщало ИА REGNUM, пилот и пассажир легкомоторного самолета погибли при крушении воздушного судна в Волховском районе Ленинградской области.

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