Вашингтон, 9 марта, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель Канье Уэст (Йе) представил видео на сингл Hurricane. Премьера ролика состоялась вечером 8 марта на YouTube-канале музыканта.

Скриншот YouTube Канье Уэст

Новая работа представляет собой мультипликационный видеоклип о заключённых, совершающих побег из тюрьмы. Примечательно, что сама песня официально вышла в 2021 году в рамках пластинки Donda.

Напомним, что 29 августа 2021 года Канье Уэст выпустил новый альбом под названием Donda. Проект включил в себя 27 различных треков и стал десятым полноформатным релизом в дискографии рэпера.