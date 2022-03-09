Москва, , 10:17 — REGNUM Сегодня, 9 марта, можно заметить некое оживление котировок: стоимость биткоина выросла на $3 тысячи, до $41,6 тысяч, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

Криптовалюта

«Тем не менее, развить дальнейшее наступление покупателям будет довольно сложно, учитывая тот факт, что на рынках царит серьезная неопределенность из-за геополитической напряженности.

В таких условиях спрос на рисковые инструменты сильно ограничен, тогда как инвесторы ищут спасения в активах убежищах.

В текущих условиях происходящее скорее похоже на тактическое отступление перед дальнейшим движением вниз.

В любом случае подобные всплески цены на криптовалютном рынке происходят регулярно и, как правило, в отсутствие каких-либо сильных инфоповодов и причин.

Собственно, именно асимметричные риски и повышенная волатильность и отличает криптовалютный рынок от остальных.

Общий нисходящий тренд остается в силе: котировки вполне способны достигнуть отметки в $48 тысяч, чтобы продавцы могли набрать достаточно сил для удачного продавливания отметки в $36 тысяч и движения в сторону $20 тысяч.

В пользу данного сценария свидетельствует отсутствие каких-либо серьезных поводов для оптимизма, будь то новости конкретно по криптовалютному рынку или же общемирового масштаба», — пояснил эксперт.

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