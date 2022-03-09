Оренбург, , 10:22 — REGNUM На территории Украины погиб оренбургский военный. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил губернатор Оренбуржья Денис Паслер.

Сообщение на странице instagram губернатора Оренбургской области Instagram.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Сегодня (9 марта) для нашего региона тяжелый день. С глубокой скорбью вынужден сообщить о гибели оренбургского военнослужащего Элера Эгамбердиева, выполнявшего боевое задание на территории Украины. Он выбрал делом своей жизни одну из самых мужественных и благородных профессий — защитника Отечества ‑ и погиб, защищая интересы нашей Родины», — сказал глава Оренбургской области.

Старший сержант Элер Эгамбердиев проходил службу по контракту. По словам Дениса Паслера, военный до последнего оставался верен присяге, воинскому долгу и ушел настоящим героем.

«От лица всех оренбуржцев выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Невозможно унять словами боль их утраты. Низкий поклон родителям, которые воспитали настоящего мужчину, мужественного и смелого, достойного подвига наших отцов и дедов, воевавших в Великую Отечественную. Скорблю вместе с вами», — говорится в сообщении.

Напомним, Россия проводит с 24 февраля специальную военную операцию по защите населения Донбасса.