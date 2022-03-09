Уфа, 9 марта, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Верховный суд Башкирии обязал собственников привести в первоначальное состояние памятник архитектуры «Городская Управа» в г. Уфе. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба Башкультнаследия.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Царство вывесок. Район Марьино. Москва

Сообщается, что Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Ленинского районного суда г. Уфы об обязании администрации г. Уфы и некоторых физических и юридических лиц провести работы по сохранению памятника архитектуры «Здание» по ул. Коммунистическая, 51, который входит в комплекс объекта культурного наследия регионального значения «Городская Управа» (комплекс состоит из четырех зданий).

Отмечается, что эти работы должны быть произведены в течение 18 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу на основании разработанной научно-проектной документации.

В суде было установлено, что в результате неисполнения пользователями и собственниками здания требований законодательства об охране объектов культурного наследия, памятник архитектуры находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Специалисты Башкультнаследия установили, что в здании разрушилась кирпичная кладка, частично разрушены декоративные элементы украшений на фасадах, были незаконно установлены металлические конструкции, вентиляционные трубы, блоки кондиционеров и объёмные вывески, изменены оконные проёмы, возведены современные пристрои.

«Указанные нарушения в значительной степени искажают внешний исторический облик здания и препятствуют его визуальному восприятию. Непринятие мер, направленных на обеспечение физической сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия может привести к ухудшению его физического состояния, причинению ему ещё большего вреда», — приводит пресс-служба слова заместителя руководителя Башкультнаследия Айнура Фархиева.

Отмечается, что решение суда вступило в законную силу 3 марта 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что здание «Водонапорной башни» в Уфе стало объектом культурного наследия.