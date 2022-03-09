Волосово, Ленинградская область, , 10:19 — REGNUM В Ленинградской области полицейские ликвидировали нарколабораторию в частном доме в Волосовском районе. Из незаконного оборота изъято почти 30 кг синтетического наркотика и более тонны химического сырья. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подпольная нарколаборатория Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Лаборатория была оборудована в деревне Лиможа в дачном доме на Сосновой улице. Bо время обыска в хозяйственной постройке на садовом участке сыщики обнаружили и изъяли восемь поддонов с наркотиком общей массой почти 29 кг, более 1,2 тыс. кг прекурсоров наркотических средств, химические реактивы, лабораторное оборудование.

Также полицейские задержали 47-летнего организатора незаконного производства, двух «химиков"-изготовителей — 48 и 47 лет и 41-летнего «подмастерья».

«По данным полиции лаборатория была создана в ноябре 2021 года. Производство наркотика осуществлялось на беспрерывной основе, а готовая продукция сбывалась в теневом секторе интернета», — рассказали в Главке.

По факту незаконного производства наркотиков возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5, статьи 228.1 УК РФ. Все четверо злоумышленников заключены под стражу.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.