Белград, 9 марта, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Таможенные пошлины на нефть из третьих стран отменят власти Сербии, если ЕС запретит импорт российского газа и нефти. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.

Predsednik.rs Александр Вучич

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По его словам, США справятся с запретом своего президента Джо Байдена на ввоз российской нефти, угля и газа на территорию страны. Однако ЕС получает из России 40% газа и около 30% нефти. Премьер-министры Болгарии и Венгрии Кирил Петков и Виктор Орбан уже заявили, что их страны не выдержат.

Для Сербии, продолжил Вучич, всё зависит от того, какое будет решение. Запрет ввоза российских энергоносителей обернётся проблемой, ведь «не могут газ и нефть упасть с неба». Белград ищет варианты для закупок нефти и газа, это обсуждается с компанией «Нефтяная индустрия Сербии». Компания просит разрешить ввоз из третьих стран.

«Мы приняли сегодня решение: <…> если будет необходимость в нефти из третьих стран, мы <…> откажемся от таможенных пошлин», — сказал Вучич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден своим указом запретил импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не планирует запрещать импорт российских энергоресурсов.

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