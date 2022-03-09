Вашингтон, 9 марта, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Вашингтон изучает способы ограничения доступа России к криптовалютам. Об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

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Она уточнила, что американские власти рассматривают этот вопрос самостоятельно, а также совместно с европейскими партнёрами.

«Мы изучаем это не только сами, мы консультируемся с нашими европейскими союзниками и партнёрами касательно того, как мы могли бы сделать больше для закрытия этого опасного пути [получения] доходов», — указала Нуланд.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта в рамках санкций против России за проведение специальной операции на Украине американская криптобиржа Coinbase заблокировала более 25 тыс. кошельков, связанных с российскими физическими или юридическими лицами. Криптобиржа считает введение санкций важным шагом для укрепления «национальной безопасности и сдерживания неправомерной агрессии», полностью поддерживает усилия государственных ведомств и принимает меры для блокировки доступа субъектам, находящимся под санкциями.

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Напомним, ранее заместитель председателя комитета Госдумы по IT Антон Горелкин «(Единая Россия») заявил, что на сегодняшний день в России порядка 12% населения в той или иной степени вовлечены в криптовалютные операции. По его словам, если переводить из процентов, то это миллионы российских граждан.

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