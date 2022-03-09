Курган, 9 марта, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В правительстве Курганской области появился новый временно исполняющий обязанности начальника главного управления социальной защиты населения региона. Им стала Елена Ситникова, которая является тёзкой главы города Кургана, отметили в пресс-службе губернатора зауралья.

Пресс-служба губернатора Курганской области Елена Ситникова

Ранее Елена Ситникова возглавляла Институт развития образования и социальных технологий Курганской области, и работала в региональном департаменте образования и науки.

Прежний руководитель управления соцзащиты Курганской области Анастасия Золотухина не продлила служебный контракт, покинув пост пост по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами, отметили в пресс-службе главы региона.