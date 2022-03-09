Краснотурьинск, Свердловская область, 9 марта, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Свердловской области возбуждено уголовное дело после гибели шахтёра в шахте на территории Краснотурьинского городского округа. Об этом сообщает 9 марта старший помощник главы областного управления СКР Александр Шульга.

ru.torange.biz Уголовное дело

Его завели по факту нарушения требований охраны труда. Проводятся расследование и судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта в шахте обрушилась горная порода. Погиб проходчик, который жил в Челябинской области, а на северном Урале работал вахтовым способом.