Москва, , 10:11 — REGNUM О планах Киева по наступлению на республики Донбасса, доказательство наличия которых были получены в ходе специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) России по защите ДНР и ЛНР, рассказал 9 марта в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

В ходе проведения специальной военной операции в распоряжение российских военнослужащих попали секретные документы командования нацгвардии Украины. Эти документы подтверждают скрытую подготовку киевским режимом наступательной операции на Донбассе в марте 2022 года.

Минобороны России публикует оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года.

Приказ «Об организации подготовки батальонной тактической группы 4-й бригады оперативного назначения для выполнения боевых (специальных) задач в операции объединённых сил в составе бригады вооруженных сил Украины».

Документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины.

В приказе, доведённом до командования органов управления нацгвардии Украины, подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой «операции объединенных сил» на Донбассе.

Документом утверждается организационно-штатная структура батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии, организация ее всестороннего обеспечения и переподчинения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины.

Особо отмечу, что данное соединение десантно-штурмовых войск Украины с 2016-го года натаскивалось американскими и британскими инструкторами по программам подготовки «натовского стандарта» во Львове.

В соответствии с приказом, заместителю командующего нацгвардии была поставлена задача с 7-го по 28-е февраля 2022 организовать боевое слаживание батальонно-тактической группы нацгвардии в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины.

Обращаю внимание, — целых пять абзацев 4 пункта, уделяется вопросам тщательного отбора личного состава, обследованию всех психологами и обеспечению их высокой мотивации.

Для этого нацгвардейцев предписано обеспечить «наглядной агитацией, информационно-пропагандистскими материалами, флагами, и полиграфической продукцией».

Заместителю командующего нацгвардией по кадрам приказано организовать «действенную систему морально-психологического обеспечения батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного предназначения, внутреннюю коммуникацию командиров с подчинёнными, информирование».

При этом важно обеспечить «разъяснение личному составу решений руководства и важности выполнения предстоящих задач».

Обращаю особое внимание, что пунктом 12 приказа запрещается направлять в район боевого слаживания и к месту выполнения «боевых специальных задач» нацгвардейцев, показавших «неудовлетворительные» результаты психологического тестирования по критерию «готовности к риску».

Все мероприятия боевого слаживания националистов предписано завершить до 28 февраля, чтобы в дальнейшем обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской «операции объединенных сил» на Донбассе.

На документе присутствуют оригинальные подписи ответственных за выполнение задач должностных лиц командования нацгвардии Украины.

Мы хорошо помним тиражируемые в феврале западными СМИ заявления руководства киевского режима о якобы отсутствии каких-либо планов вооруженного захвата Луганской и Донецкой народных республик. Их стремлении решать все вопросы якобы «политико-дипломатическим путем».

Однако оригиналы секретных боевых документов нацгвардии Украины однозначно доказывают лживость этих заявлений.

Проводимая с 24 февраля специальная военная операция российских Вооруженных Сил упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народную республику в марте этого года.

Конашенков Таким образом, остаётся невыясненным пока только один вопрос: насколько глубоко в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса украинской межвидовой группировкой войск в начале марта было вовлечено руководство США и их союзники по НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что Мариуполь за прошедшие сутки смогли покинуть более 40 мирных жителей, среди них шесть детей.