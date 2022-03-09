Зима, Иркутская область, 9 марта, 2022, 10:10 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области сообщает подробности о нападении на экипаж инспекторов ДПС в городе Зима.

МВД.РФ ДПС

По версии следствия, ночью 26 февраля вблизи дома № 31 по ул. Подаюрова экипажем ДПС для проверки документов был остановлен автомобиль Nissan Sunny. Двое пассажиров автомобиля стали выражаться в адрес сотрудников полиции нецензурной бранью, а в дальнейшем напали на полицейских, причинив им различные телесные повреждения. После совершения преступления мужчины скрылись на автомобиле.

В кратчайшее время они были задержаны и доставлены в следственный отдел для дачи показаний.

Уголовное дело возбуждено поч.2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти»). Мужчинам может грозить до 10 лет лишения свободы. Сейчас им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2022 года иркутским сотрудникам ГИБДД пришлось применять оружие, чтобы остановить пьяного лихача.

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