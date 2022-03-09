Петропавловск-Камчатский, , 10:13 — REGNUM Власти Камчатки приняли решение о смягчении ограничительных мер по коронавирусу.

Средства профилактики против ковида Василий Иванов © ИА REGNUM

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«С 11 марта отменяются сертификаты о вакцинации или подтверждение о перенесенном заболевании для посещения общепита и общественных мест. Отменяются ограничения по заполняемости залов в кинотеатрах, театрах, домах культуры. Сохраняется масочный режим и усиливаем обработку/дезинфекцию общественных мест», — сказал в своём телеграм-канале губернатор Владимир Солодов.

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Как сообщало ИА REGNUM, некоторые из коронавирусных ограничений сняты в Севастополе, соответствующие изменения внесены 7 марта в указ о введении режима повышенной готовности на территории города.