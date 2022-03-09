9 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Свободный в подлинном смысле этого слова выбор жители Западной России могут сделать, только очистив сознание от долгих лет агрессивной пропаганды и получив нейтральную, холодную, документальную информацию о том, что делали с их землей все эти годы.

Сергей Гуркин, , 11:34 — REGNUM Заместитель главы Госдепартамента США Виктория Нуланд 8 марта, отвечая на вопросы сенаторов, признала наличие на Украине «биологических лабораторий». Вашингтон совместно с действующими властями Украины «делает всё», чтобы не допустить перехода под контроль российских сил «объектов, где проводят исследования в сфере биологии», отметила она.

Войскам радиационной, химической и биологической защиты Mil.ru

Об этих лабораториях сообщалось и ранее. На солдатах вооружённых сил Украины испытывали вирусы. Лаборатории располагались в Киеве, Одессе, Херсоне, Львове и ряде других городов. Аналогичные «исследовательские центры» существовали и в Грузии.

О существовании «биологических исследовательских объектов», по-видимому, в самое ближайшее время может быть заявлено Москвой с подробностями и доказательствами. Говорить, что этих лабораторий нет, Вашингтону уже поздно. Теперь можно разве что объяснять, чем именно они там занимались и почему — тайно.

Впрочем, ответы на эти вопросы ясны. Занимались — разработкой биологического оружия. Занимались на Украине — в силу близости этой страны к России и в силу готовности руководства Украины предоставить собственную землю и собственный «биоматериал» в почти бесплатное пользование.

Защита от биологического оружия Mil.ru

Едва ли эти новости способны удивить. Вашингтон воспринимал Украину как одну большую лабораторию. Точнее, как территорию, которую можно использовать в качестве лаборатории, не заботясь о последствиях.

Лагеря террористов со свастиками — это не только способ накачивать внутриукраинскую истерию, делать «вражду» бесповоротной и готовить ударные группы для противостояния России. Это также и форма исследования: насколько быстро и безболезненно можно сформировать такие лагеря?

«Центры безопасности Сбербанка», группы телефонных террористов, команды фейсбук-цензоров — это не только способ оказывать на Россию психологическое давление. Это еще и «исследовательский центр».

Базы НАТО, формально таковыми не являющиеся, парады сторонников СС, переписывание истории, тотальный контроль над общественно-политическим пространством, откровенное уничтожение оппонентов поодиночке, группами (Одесса) и регионами (Донбасс) — все это тоже «лаборатория».

Цель Запада — атака на Россию с одновременным тестированием разнообразных форм оружия — от психологического до биологического.

Цель киевских политиков и олигархов, позволивших превратить Украину из полусамостоятельного государства в территорию военного эксперимента, — максимально быстрое зарабатывание средств на уничтожении страны, которую никто из них не считает своей.

Биолаборатория

Специальная военная операция России — это освобождение Украины от оккупации: военной, политической, экономической, идеологической.

С учетом вновь открывающихся обстоятельств, с учетом характера, который принимает спецоперация, с учетом более значительного, чем предполагалось, проникновения всех форм человеконенавистничества на Украину — возможность создания на этой территории «самостоятельно-независимого государства» представляется все более сомнительной.

Президент России назвал коллективный Запад империей лжи. А победить империю лжи может только империя правды.

Военная победа России должна быть продолжена проведением на этой территории военной, политической и в самую первую очередь — смысловой уборки. Безусловно, к жителям Западной России нужно относиться с уважением. Безусловно, решение о своем будущем они должны принять сами.

Но вместе с тем в такой ситуации нельзя играть в «демократию» и нельзя цацкаться. Рассеивать тьму лжи должен свет правды. Свет, контролируемый военно и политически.

Уборка должна сопровождаться удалением всех элементов западной и майданной пропаганды. Уборка должна сопровождаться социально-экономическим восстановлением, а в первую очередь — очищением разума. Одновременно с блокировкой пропагандистского бреда о «свободной стране», «цивилизованном мире» и «евроатлантическом выборе» нужно показать, что на этой земле происходило в действительности.

Майдан 2014. Киев

Подготовка Майдана и убийства на Майдане. Теракт в Одессе и нацистско-террористические лагеря. Война против Донбасса и марши сторонников СС. Покровительствуемые властью нацистские батальоны и террористическое использование мирных жителей в качестве живого щита. Биолаборатории и тотальный контроль над идеологией — от политических партий до учебников истории.

Все это должно быть освещено максимально конкретно, максимально подробно, с полным пренебрежением к мантрам о «свободах» и при сохранении военного и политического контроля над ситуацией.

Свободный в подлинном смысле этого слова выбор жители Западной России могут сделать, только очистив сознание от долгих лет агрессивной пропаганды и получив нейтральную, холодную, документальную информацию о том, что делали с их землей все эти годы.