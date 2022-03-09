Сергей Гуркин, 9 марта 2022, 11:34 — REGNUM Заместитель главы Госдепартамента США Виктория Нуланд 8 марта, отвечая на вопросы сенаторов, признала наличие на Украине «биологических лабораторий». Вашингтон совместно с действующими властями Украины «делает всё», чтобы не допустить перехода под контроль российских сил «объектов, где проводят исследования в сфере биологии», отметила она.

Войскам радиационной, химической и биологической защиты
Войскам радиационной, химической и биологической защиты
Mil.ru

Об этих лабораториях сообщалось и ранее. На солдатах вооружённых сил Украины испытывали вирусы. Лаборатории располагались в Киеве, Одессе, Херсоне, Львове и ряде других городов. Аналогичные «исследовательские центры» существовали и в Грузии.

О существовании «биологических исследовательских объектов», по-видимому, в самое ближайшее время может быть заявлено Москвой с подробностями и доказательствами. Говорить, что этих лабораторий нет, Вашингтону уже поздно. Теперь можно разве что объяснять, чем именно они там занимались и почему — тайно.

Впрочем, ответы на эти вопросы ясны. Занимались — разработкой биологического оружия. Занимались на Украине — в силу близости этой страны к России и в силу готовности руководства Украины предоставить собственную землю и собственный «биоматериал» в почти бесплатное пользование.

Защита от биологического оружия
Защита от биологического оружия
Mil.ru

Едва ли эти новости способны удивить. Вашингтон воспринимал Украину как одну большую лабораторию. Точнее, как территорию, которую можно использовать в качестве лаборатории, не заботясь о последствиях.

Лагеря террористов со свастиками — это не только способ накачивать внутриукраинскую истерию, делать «вражду» бесповоротной и готовить ударные группы для противостояния России. Это также и форма исследования: насколько быстро и безболезненно можно сформировать такие лагеря?

«Центры безопасности Сбербанка», группы телефонных террористов, команды фейсбук-цензоров — это не только способ оказывать на Россию психологическое давление. Это еще и «исследовательский центр».

Базы НАТО, формально таковыми не являющиеся, парады сторонников СС, переписывание истории, тотальный контроль над общественно-политическим пространством, откровенное уничтожение оппонентов поодиночке, группами (Одесса) и регионами (Донбасс) — все это тоже «лаборатория».

Цель Запада — атака на Россию с одновременным тестированием разнообразных форм оружия — от психологического до биологического.

Цель киевских политиков и олигархов, позволивших превратить Украину из полусамостоятельного государства в территорию военного эксперимента, — максимально быстрое зарабатывание средств на уничтожении страны, которую никто из них не считает своей.

Биолаборатория
Биолаборатория

Специальная военная операция России — это освобождение Украины от оккупации: военной, политической, экономической, идеологической.

С учетом вновь открывающихся обстоятельств, с учетом характера, который принимает спецоперация, с учетом более значительного, чем предполагалось, проникновения всех форм человеконенавистничества на Украину — возможность создания на этой территории «самостоятельно-независимого государства» представляется все более сомнительной.

Президент России назвал коллективный Запад империей лжи. А победить империю лжи может только империя правды.

Военная победа России должна быть продолжена проведением на этой территории военной, политической и в самую первую очередь — смысловой уборки. Безусловно, к жителям Западной России нужно относиться с уважением. Безусловно, решение о своем будущем они должны принять сами.

Но вместе с тем в такой ситуации нельзя играть в «демократию» и нельзя цацкаться. Рассеивать тьму лжи должен свет правды. Свет, контролируемый военно и политически.

Уборка должна сопровождаться удалением всех элементов западной и майданной пропаганды. Уборка должна сопровождаться социально-экономическим восстановлением, а в первую очередь — очищением разума. Одновременно с блокировкой пропагандистского бреда о «свободной стране», «цивилизованном мире» и «евроатлантическом выборе» нужно показать, что на этой земле происходило в действительности.

Майдан 2014. Киев
Майдан 2014. Киев

Подготовка Майдана и убийства на Майдане. Теракт в Одессе и нацистско-террористические лагеря. Война против Донбасса и марши сторонников СС. Покровительствуемые властью нацистские батальоны и террористическое использование мирных жителей в качестве живого щита. Биолаборатории и тотальный контроль над идеологией — от политических партий до учебников истории.

Все это должно быть освещено максимально конкретно, максимально подробно, с полным пренебрежением к мантрам о «свободах» и при сохранении военного и политического контроля над ситуацией.

Свободный в подлинном смысле этого слова выбор жители Западной России могут сделать, только очистив сознание от долгих лет агрессивной пропаганды и получив нейтральную, холодную, документальную информацию о том, что делали с их землей все эти годы.