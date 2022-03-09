Варшава, 9 марта, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Польская студия Flying Wild Hog выпустила первое обновление игры Shadow Warrior 3, которое решило серьёзную проблему, мешавшую игровому процессу. Об этом 9 марта сообщает портал DSOGaming.

Скриншот YouTube Shadow Warrior 3

Размер патча составляет около 500 мегабайт, как заявили разработчики, он исправляет ошибки, из-за которых игра сильно «тормозила». Журналисты, протестировав производительность обновлённой Shadow Warrior 3, подтвердили, что проблема действительно решена. Они также отметили, что патч решает ряд проблем с сохранениями игрового процесса, о которых ранее сообщали геймеры.

Напомним, релиз Shadow Warrior 3 состоялся 1 марта 2022 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. ПК-версия игры получила на известном рейтинговом сайте Metacritic 72 балла (из 100) от критиков и 5,4 балла (из 10) от рядовых пользователей.