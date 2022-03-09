Валдай, Новгородская область, , 10:09 — REGNUM Два человека погибли в пожаре в жилом доме в городе Валдай Новгородской области. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе СУ СК по Новгородской области.

Следователь СКР Vnovgorod.sledcom.ru

Пожар в жилом доме в Валдае произошел вечером 8 марта 2022 года. В ходе тушения на месте были обнаружены тела двух человек — 50-летнего мужчины и 74-летней женщины. По данному факту Валдайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области проводится доследственная проверка.

«Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.