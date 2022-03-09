Балашиха, Московская область, , 10:06 — REGNUM Казанский «Ак Барс» одержал победу над омским «Авангардом» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Игроки «Ак Барс» Ak-bars.ru

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Илья Сафонов, Стивен Кэмпфер и Дмитрий Кагарлицкий. У «Авангарда» отличились форварды Никита Сошников и Кирилл Семёнов.

Таким образом, «Авангард» ведёт в серии со счётом 3:1. Следующий матч пройдёт 10 марта в Казани.

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