Балашиха, Московская область, 9 марта, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Казанский «Ак Барс» одержал победу над омским «Авангардом» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Ak-bars.ru Игроки «Ак Барс»

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Илья Сафонов, Стивен Кэмпфер и Дмитрий Кагарлицкий. У «Авангарда» отличились форварды Никита Сошников и Кирилл Семёнов.

Таким образом, «Авангард» ведёт в серии со счётом 3:1. Следующий матч пройдёт 10 марта в Казани.