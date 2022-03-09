9 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Василий Иванов, , 13:59 — REGNUM На Красногорском стадионе «Зоркий» прошли соревнования среди детских и юношеских школ за кубок президента Федерации лыжных гонок г. Москвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Соревнования среди детских и юношеских школ за кубок Президента Федерации лыжных гонок Москвы Василий Иванов © ИА REGNUM

По традиции все участники получили дипломы, а юным участницам соревнований были также вручены сладкие подарки по случаю праздника 8 марта. Кубками и призами были награждены финалисты забегов по возрастным категориям на дистанции 3 км и 5 км. Самыми молодыми участниками соревнований стали подростки возрастом 11 лет. Всего почетные призы получили 48 человек.

Лыжный стадион им. Ивана Утробина «Зоркий» Василий Иванов © ИА REGNUM

Юные участники соревнований спешат к столам регистрации Василий Иванов © ИА REGNUM

Номера участников Василий Иванов © ИА REGNUM

В раздевалке Василий Иванов © ИА REGNUM

Подготовка к соревнованиям Василий Иванов © ИА REGNUM

Перед забегом Василий Иванов © ИА REGNUM

По словам исполнительного директора Федерации лыжных гонок Москвы и главного судьи соревнований Сергея Игнатова, в Красногорске находится одна из лучших лыжных трасс в Московском регионе. Впервые соревнования Президентского кубка были проведены в 2018 в Сходне. В этом году мероприятие отмечает свой пятилетний юбилей.

Исполнительный директор Федерации лыжных гонок Москвы и главный судья соревнований Сергей Николаевич Игнатов Василий Иванов © ИА REGNUM

Сергей Игнатов также отметил особый статус внутрироссийских спортивных мероприятий, вспомнив недавние запреты на участие в международных соревнованиях для отечественных спортсменов.

«Наших, грубо говоря, отправили домой. Они вернулись в Мурманск, а потом сразу прилетели на Деминский марафон. Большунов и Непряева, наши олимпийские чемпионы, приняли в нем участие. Там было только участников 4 тысячи человек, и столько детей и зрителей, все подходили, просили автографы. И я думаю, что возможность состязаться в марафоне с олимпийским чемпионом — это было важно и приятно всем. Да, сейчас мы переживаем непростую ситуацию, но развитие отечественного лыжного спорта продолжается. У России есть наши победы на Олимпиаде в Пекине, пусть это и даст нам новый толчок к будущим достижениям.» — сказал Сергей Игнатов.

Соревнования среди детских и юношеских школ за кубок Президента Федерации лыжных гонок Москвы Василий Иванов © ИА REGNUM

Соревнования среди детских и юношеских школ за кубок Президента Федерации лыжных гонок Москвы Василий Иванов © ИА REGNUM

Соревнования среди детских и юношеских школ за кубок Президента Федерации лыжных гонок Москвы Василий Иванов © ИА REGNUM

Соревнования среди детских и юношеских школ за кубок Президента Федерации лыжных гонок Москвы Василий Иванов © ИА REGNUM Соревнования среди детских и юношеских школ за кубок Президента Федерации лыжных гонок Москвы Василий Иванов © ИА REGNUM

Соревнования среди детских и юношеских школ за кубок Президента Федерации лыжных гонок Москвы Василий Иванов © ИА REGNUM

Соревнования среди детских и юношеских школ за кубок Президента Федерации лыжных гонок Москвы Василий Иванов © ИА REGNUM

Соревнования среди детских и юношеских школ за кубок Президента Федерации лыжных гонок Москвы Василий Иванов © ИА REGNUM

Соревнования среди детских и юношеских школ за кубок Президента Федерации лыжных гонок Москвы Василий Иванов © ИА REGNUM

Соревнования среди детских и юношеских школ за кубок Президента Федерации лыжных гонок Москвы Василий Иванов © ИА REGNUM

Соревнования среди детских и юношеских школ за кубок Президента Федерации лыжных гонок Москвы Василий Иванов © ИА REGNUM

Соревнования среди детских и юношеских школ за кубок Президента Федерации лыжных гонок Москвы Василий Иванов © ИА REGNUM Соревнования среди детских и юношеских школ за кубок Президента Федерации лыжных гонок Москвы Василий Иванов © ИА REGNUM

Соревнования среди детских и юношеских школ за кубок Президента Федерации лыжных гонок Москвы Василий Иванов © ИА REGNUM

Председатель общероссийского общественного движения «Лыжные трассы России» Андрей Беликов подчеркнул важность формирования у подрастающего поколения культуры спорта.

«После предварительных соревнований в районах и округах, этап чемпионата города — это итог всей работы за год. Хочется, чтобы таких соревнований было больше! Современный общественный запрос на спорт выражается в том, что спорт должен быть массовым. Было бы отрадно наблюдать рост количества секций по лыжному спорту. Сейчас их на Москву всего около 30. Мы сейчас ведем работу для создания необходимых условий для развития гоночного движения. Москва — зеленый город, природные территории в Новой Москве — это огромное богатство. Одной из наших приоритетных задач является создание продуманной инфраструктуры спортивных трасс для всех желающих заниматься лыжами», — заявил Андрей Беликов.

Председатель общероссийского общественного движения Лыжные трассы России Андрей Михайлович Беликов Василий Иванов © ИА REGNUM

Он также добавил, что лыжные гонки сочетают в себе аэробные и анаэробные нагрузки и всегда связаны с выездом на свежий воздух. Всё это способствует закалке организма, снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, от которых на сегодняшний день страдает большое количество людей.

Президент Федерации лыжных гонок Москвы Михаил Васильевич Головатов Василий Иванов © ИА REGNUM

Президент Федерации лыжных гонок Москвы Михаил Васильевич Головатов вручает дипломы участника юным спортсменам Василий Иванов © ИА REGNUM

Вручение диплома участника юным спортсменам Василий Иванов © ИА REGNUM Президент Федерации лыжных гонок Москвы Михаил Васильевич Головатов вручает дипломы участника юным спортсменам Василий Иванов © ИА REGNUM

Соревнования среди детских и юношеских школ за кубок Президента Федерации лыжных гонок Москвы Василий Иванов © ИА REGNUM

Почетные призы Василий Иванов © ИА REGNUM

Президент Федерации лыжных гонок Москвы Михаил Васильевич Головатов вручает почетные призы финалистам соревнований Василий Иванов © ИА REGNUM Вручение почетных призов Василий Иванов © ИА REGNUM

Победа Василий Иванов © ИА REGNUM

Президент Федерации лыжных гонок Москвы Михаил Васильевич Головатов вручает почетные призы финалистам соревнований Василий Иванов © ИА REGNUM