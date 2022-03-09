п. Еловый, , 10:04 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 9 марта сообщает подробности о задержании подозреваемых в краже оборудования для майнинга криптовалюты.

Ферма. Майнинг Xiangfu

Злоумышленники проникли на территорию частного дома в поселке Еловый Иркутского района, похитили оборудование для майнинга в количестве восьми штук на сумму около 400 тысяч рублей, после чего скрылись. Похищенное имущество злоумышленники спрятали в лесу в районе поселка Патроны, закопав его в снег и заложив ветками деревьев.

В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали фигурантов. Ими оказались трое ранее судимых мужчин 31, 27 и 26 лет. Известно, один из злоумышленников знал, что заявитель занимается майнингом, и где хранится оборудование.

В настоящее время полицейскими устанавливается причастность указанных лиц к совершению аналогичных противоправных деяний. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля кражу майнинговой фермы раскрыли по горячим следам в Иркутске. С заявлением о пропаже из гаража майнингового оборудования в количестве семи штук обратился 61-летний иркутянин. Ущерб от содеянного составил почти 4 миллиона рублей.

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