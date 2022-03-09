Воронеж, 9 марта, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Посевные площади под сахарную свёклу и сою в Воронежской области в 2022 году будут расширены. Об этом 9 марта написал в телеграмм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Gilles San Martin Поле сахарной свёклы

Всего под яровые культуры в регионе в 2022 году будет отдано 1 820 тыс. га, в том числе яровые зерновые и зернобобовые культуры будут посеяны на площади 802 тыс. га.

«В Воронежской области будут скорректированы структуры посевов. В соответствии с поручением Минсельхоза площадь сахарной свёклы в предварительной структуре будет увеличена со 118 тыс. га до 128 тыс. га, сои со 194 тыс. га до 200 тыс. га», — уточнил Гусев.

Глава региона также добавил, что господдержка аграриев Воронежской области в 2022 году составит 7,536 млрд рублей, при этом сумма не окончательная — она может быть увеличена.

Как сообщало ИА REGNUM, Воронежская область на более чем 113% обеспечена семенным материалом для проведения посевной кампании 2022 года.