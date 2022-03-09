Ташкент, 9 марта, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Узбекистане за два месяца текущего года уровень инфляции составил 1,38 процента, что ниже чем за аналогичный период 2021 года (1,7 процента). Об этом говорилось на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 7 марта, на котором был обсужден ход реализации правительством мер по достижению намеченных на текущий год целевых показателей социально-экономического развития отраслей и регионов.

Пакко Узбекистан

На мероприятии подчеркивалось, что резкие колебания цен на глобальных рынках требуют принятия со стороны руководителей ответственных ведомств и регионов страны дополнительных мер по недопущению резких изменений цен на внутреннем рынке, прежде всего за счет насыщения продовольственного рынка товарами в необходимых объемах.

Как передавало ИА REGNUM, 4 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился в Исламабаде с президентом Пакистана Арифом Алви.