Южно-Сахалинск, , 10:00 — REGNUM Восемь лет в Донбассе люди подвергались бомбежке, нападениям военизированных организаций, которые вели себя как завоеватели на оккупированной территории, запрещали говорить на русском языке, лишали детей детства. И президент России Владимир Путин пытался прийти к мирному компромиссу, но видимо других вариантов, кроме как проведения специальной операции, уже не оставалось, считает протоиерей, настоятель Храма Святителя Иннокентия Московского, заместитель председателя Общественной палаты Сахалина Виктор Горбач.

Флаги ДНР и России Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Люди, проживающие в Донбассе сейчас очень благодарны за то, что у них появился шанс на нормальную жизнь. Иногда, к сожалению, нет других способов остановить карателей и преступников, кроме как силой оружия. Я, как священнослужитель, не могу сказать, что я этому рад. Но мы понимаем, что другой возможности защитить людей сейчас нет», — сказал Виктор Горбач.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке ветеранские объединения 10 марта организуют автопробег в поддержку специальной операции России в Донбассе. Акция возьмёт старт с мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота».