Ставрополь, 9 марта 2022, 10:00 — REGNUM Уроженец Новоалександровского округа Ставрополья, рядовой Олег Мануйлов награжден орденом Мужества (посмертно). 22-летний стрелок-сапер погиб при исполнении специального задания в ходе специальной военной операции на Украине, проходя службу на контрактной основе, сообщил глава муниципалитета Сергей Сагалаев.

Скриншот страницы Instagram главы Новоалександровского округа Ставрополья Сергея Сагалаева
Скриншот страницы Instagram главы Новоалександровского округа Ставрополья Сергея Сагалаева
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Руководитель района напомнил, каким знали в Новоалександровске Олега Мануйлова. Он был исполнительным, трудолюбивым, отзывчивым, добродушным парнем, активным членом районного казачьего клуба «Пикет».

"Подвиг Олега — пример того, что значит быть настоящим бойцом и настоящим Защитником. Гордимся героем! Мы глубоко, искренне сопереживаем семье Олега Мануйлова. Это наша общая боль, наша общая утрата», — написал он на своей странице в соцсети Instagram.

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