Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Правительство США не считает разумным предложение Польши о передаче её военных истребителей в распоряжение американской стороны для дальнейшего использования в конфликте на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби.

МиГ-29А ВВС Польши Julian Herzog

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Ранее в польском МИД заявили о готовности властей немедленно и безвозмездно передать все свои самолёты МиГ-29 под контроль США. Для этого Польша предложила перебросить самолёты на авиабазу Рамштайн в Германии.

«Мы продолжаем консультации с Польшей и другими нашими союзниками по НАТО по этому вопросу <…>, но мы не считаем предложение Польши разумным», — говорится в заявлении Кирби, распространённом пресс-пулом Белого дома.

Представитель Пентагона подчеркнул, что перспектива отправки подконтрольных США истребителей на Украину с германской базы НАТО серьёзно беспокоит весь альянс. Он добавил, что решение о передаче Украине самолётов в конечном счете должно принимать правительство Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался в поддержку идеи о передаче польских истребителей МиГ-29 Украине.

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