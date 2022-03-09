Челябинск, , 09:59 — REGNUM В Челябинске 37-летняя местная жительница осуждена за смертельный наезд на мотоциклиста. Приговор вынес Центральный райсуд сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

ДТП

Иван Шилов © ИА REGNUM

Преступление было совершено 5 октября 2020 года. Женщина не уступила встречному мотоциклу дорогу. В результате 31-летний мотоциклист получил травмы и затем скончался в больнице.

Суд назначил гражданке полтора года условно с таким же испытательным сроком. Также ей год запрещено управлять автомобилем. А в пользу родственников погибшего ей придётся заплатить более 1,8 млн рублей морального вреда.