Ярославль, 9 марта 2022, 10:25 — REGNUM Возгорание в автобусах ООО «Первая пассажирская компания» на стоянке в Ярославле скорее всего произошло не из-за поджога. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал исполнительный директор филиала «Питер-Авто» в Ярославле Константин Марьясин.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ярославле на стоянке в «ПАТП-1» сгорели три автобуса из Петербурга.
Сейчас в компании ожидают официального ответа ярославского МЧС о причинах возгорания.
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