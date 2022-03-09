Ярославль, 9 марта, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Возгорание в автобусах ООО «Первая пассажирская компания» на стоянке в Ярославле скорее всего произошло не из-за поджога. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал исполнительный директор филиала «Питер-Авто» в Ярославле Константин Марьясин.

City-yaroslavl.ru Сгоревшие автобусы

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ярославле на стоянке в «ПАТП-1» сгорели три автобуса из Петербурга.

«Это не поджог 90 процентов вероятности, камеры смотрели — никого не было. Скорее всего короткое замыкание после мойки. Но ещё не получили информации от МЧС», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Константин Марьясин.

Сейчас в компании ожидают официального ответа ярославского МЧС о причинах возгорания.