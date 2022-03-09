Владивосток, 9 марта, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Госкорпорация «Росатом» примет участие во Всероссийском образовательном проекте «Урок цифры» и проведет с 10 марта по 10 апреля для школьников и учителей Приморья обучающее занятие по теме «Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер». «Урок цифры» проводится в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

FMNLab Квантовый компьютер

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По словам специалистов, в основе цифрового урока лежит познавательный материал, посвященный квантовому компьютеру: особенностям, отличиям от привычных ПК, функционалу и изменениям, которые произойдут в мире с его появлением.

«Урок будет состоять из теоретической части и блока с упражнениями на игровом тренажере. Десятиминутный фильм о принципах квантовой физики, устройстве нашего мира и практическом применении квантового компьютера поможет школьникам лучше понять растущий интерес к новому типу вычислительных устройств. В то же время игровые задания по обучению алгоритма и квантовому программированию позволят популяризировать науку среди учащихся», — пояснили организаторы.

Присоединиться к уроку можно на сайте урокцифры. рф в любое время. В прошлом году «Урок цифры» охватил более 50 тыс. школьников Приморья.

«Представить жизнь без компьютера и интернета уже невозможно. Российские специалисты стремятся к независимости от зарубежных технологий и разработок. Все открытия начинаются со школьной скамьи, и «Урок цифры» отличная возможность школьникам познать что-то новое. При этом о безопасности тоже не стоит забывать — интернет несёт и много угроз», — считает сопредседатель регионального штаба ОНФ В Приморье Юрий Логинов.

«Урок цифры» проводится в России с 2018 года. Ведущие IT-компании разрабатывают для проекта уроки, доступные как школам, так и родителям с детьми для самостоятельного изучения. Партнерами «Урока цифры» в 2021—2022 учебном году выступают «Лаборатория Касперского», благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», «Яндекс», «1С», VK и «Росатом». Технологические партнеры — международная школа программирования «Алгоритмика». Организаторы «Урока цифры» — АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с компаниями-лидерами цифровой трансформации при поддержке Минпросвещения РФ и Минцифры РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Нижегородская область присоединилась к всероссийскому проекту «Урок цифры», в рамках которого местных школьников научат правилам безопасного поведения в Интернете.