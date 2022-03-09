Москва, , 09:56 — REGNUM Для московских старшеклассников и студентов колледжей 16−18 марта пройдет весенняя онлайн-школа волонтерства «Добровольчество», организованная центром «Патриот. Спорт», сообщается на портале мэра столицы.

Волонтеры ИА REGNUM

В онлайн-школе волонтера для молодёжи проведут лекции о разных направлениях волонтерства, викторины, тесты, тематические кейсы, научат решать ситуативные задания. Прямая трансляция будет вестись в соцсети «ВКонтакте» для всех желающих.

Школа «Добровольчество» проходит в столице уже четвертый год. Волонтерское движение пользуется большим интересом со стороны школьников и студентов. Сейчас в его рядах более 39 тысяч ребят.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ресурсный центр «Мосволонтер» открыл школу тренеров по основам добровольчества.

Читайте подробннее: Центр «Мосволонтёр» открыл школу тренеров по основам добровольчества