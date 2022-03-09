Тоджинский район, Тува, , 09:56 — REGNUM В Туве снижена грузоподъемность четырёх из пяти действующих ледовых переправ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону по итогам проверки.

Ледовая переправа в Туве ГУ МЧС по Туве

Так, толщина льда на ледовой переправе в Улуг-Хемском районе составляет 50 см, в связи с чем её грузоподъёмность снижена с 15 до 5 тонн. Грузоподъёмность двух переправ в Тоджинском районе снижена с 60 до 30 тонн, в Каа-Хемском районе — с 20 до 10 тонн. Лишь на Бельбейской переправе показатель оставлен без изменения.

«В целях недопущения несчастных случаев на водоемах в весенний период, напоминаем жителям республики о том, что запрещается выход (выезд) на лёд в местах, не оборудованных для этих целей, а также в местах, где выставлены запрещающие информационные знаки», — отметили в ведомстве.

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