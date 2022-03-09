* талибы — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 09:55 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане задержали на несколько недель Надиму Нур, главу агентства по оказанию помощи. Об этом сообщает Washington Post.

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Подтверждая эту новость, члены её семьи сообщили, что не знают, по какому обвинению была арестована Надима. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также отказались от публичных комментариев.

Дастан Нур, брат Надимы, рассказал изданию, что около месяца назад несколько боевиков, представившихся членами движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ворвались в офис Надимы Нур и арестовали её.

38-летняя Надима Нур, имеющая гражданство Канады и Афганистана, руководила небольшой организацией в Кабуле по оказанию помощи вместе с западным коллегой, который также был арестован.

Высокопоставленный сотрудник разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил газете, что ему неизвестно, по какому обвинению была арестована Надима Нур, но что большинство граждан западных стран были арестованы по подозрению в шпионаже, торговле людьми или отсутствии надлежащих документов.

Должностные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) первоначально сообщили, что «Нур будет освобождена в течение нескольких дней», но позже заявили, что «в ходе дальнейшего расследования в отношении Нур» выявились новые обстоятельства. Дальнейших подробностей талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не сообщали.

По словам офицера разведки радикалов, Надима Нур стала первой женщиной с двойным гражданством, арестованной с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Афганистаном. Он добавил, что общее число жителей Запада, задержанных талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), составляет восемь человек. Большинство западных заключённых — граждане Великобритании, но среди них есть один американский гражданин.

«Эти аресты являются уроком для всех иностранцев, которые не соблюдают законы Афганистана», — сказал официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которому непосредственно известны все обстоятельства ареста Надимы Нур.

Им было также заявлено, что «Нур до сих пор не предъявлено официального обвинения, но дальнейшее расследование призвано выявить любые нарушения закона».

Надима Нур была арестована МВД правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Её брат сказал, что её, как и других иностранцев, держат в здании министерства.

В то же время, сотрудник одной из миссий в Кабуле, говорит, что отсутствие официальных контактов между различными подразделениями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) часто затрудняет сбор информации во время арестов. Он не пожелал назвать своё имя, заявив, что большинство арестов было произведено без предъявления официальных обвинений.

Афганские журналисты, активисты гражданского общества, политологи в последние месяцы подвергаются всё большему давлению. По данным Washington Post, около 20 афганских женщин-активисток остаются в тюрьмах, несмотря на неоднократные требования международного сообщества об их освобождении.