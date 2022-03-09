Ташкент, 9 марта, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Узбекистане за два месяца объем экспорта товаров и услуг превысил 1,7 миллиарда долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос на 20 процентов. Об этом говорилось на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 7 марта, на котором был обсужден ход реализации правительством мер по достижению намеченных на текущий год целевых показателей социально-экономического развития отраслей и регионов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Узбекистан

В частности, отмечалось на совещании, экспорт производимых отечественными предприятиями строительных материалов увеличился почти в два раза, электротехнической продукции — в 1,5 раза, текстиля и плодоовощной продукции — в 1,3 раза.

На совещании руководителям отраслей и регионов было дано указание оперативно решать логистические вопросы при реализации инвестиционных проектов и осуществлении экспортных поставок.