Новосибирск, , 09:52 — REGNUM Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

Игроки «Салавата Юлаева» Дарья Драй © ИА REGNUM

В составе «Салавата Юлаева» дубль оформил нападающий Александр Кадейкин. Ещё по шайбе забросили Данил Алалыкин, Виктор Тихонов, Владислав Картаев и Пётр Хохряков.

В составе «Сибири» отличились защитники Михал Чайковски, Илья Морозов и форвард Александр Шаров.

Таким образом, «Салават Юлаев» ведёт в серии со счетом 3:1. Следующий матч пройдёт 10 марта в Уфе.

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