Новосибирск, 9 марта, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки «Салавата Юлаева»

В составе «Салавата Юлаева» дубль оформил нападающий Александр Кадейкин. Ещё по шайбе забросили Данил Алалыкин, Виктор Тихонов, Владислав Картаев и Пётр Хохряков.

В составе «Сибири» отличились защитники Михал Чайковски, Илья Морозов и форвард Александр Шаров.

Таким образом, «Салават Юлаев» ведёт в серии со счетом 3:1. Следующий матч пройдёт 10 марта в Уфе.