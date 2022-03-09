«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в четвёртом матче серии
Новосибирск, 9 марта, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки «Салавата Юлаева»
В составе «Салавата Юлаева» дубль оформил нападающий Александр Кадейкин. Ещё по шайбе забросили Данил Алалыкин, Виктор Тихонов, Владислав Картаев и Пётр Хохряков.
В составе «Сибири» отличились защитники Михал Чайковски, Илья Морозов и форвард Александр Шаров.
Таким образом, «Салават Юлаев» ведёт в серии со счетом 3:1. Следующий матч пройдёт 10 марта в Уфе.