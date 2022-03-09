Вашингтон, 9 марта, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В облачном потоковом игровом сервисе Xbox Cloud Gaming появится поддержка клавиатуры и мыши. Об этом 9 марта сообщает портал Comicbook со ссылкой на руководителя проекта игры Microsoft Flight Simulator Йорга Нойманна.

Xbox

Нойманн упомянул об этом во время недавней сессии вопросов и ответов, которая прошла на Twitch. К сожалению, разработчик не смог сказать, когда функция появится в Xbox Cloud Gaming, лишь отметил, что Microsoft Flight Simulator уже её поддерживает, а остальное зависит от команды Xbox.

«Это поддержка на уровне платформы, поэтому она не имеет к нам никакого отношения», — отметил Нойманн.

Напомним, сервис Xbox Cloud Gaming позволяет геймерам играть в требовательные игры на любых подходящих устройствах благодаря тому, что вычисления производятся на серверах Microsoft. Его тестирование началось в ноябре 2019 года, в сентябре 2020 доступ к службе получили подписчики Xbox Game Pass Ultimate.