Воронеж, , 09:51 — REGNUM Подготовка к посевной в Воронежской области проходит в спокойном режиме, в хозяйствах региона уже полностью сформирован запас семенного материала. Об этом в телеграмм-канале 9 марта написал губернатор Александр Гусев.

Трактор вспахивает поле Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Скептики и паникёры кивают нам на неготовность области к посевной из-за недостатка качественных семян. Нам есть что ответить: для весеннего сева нужно 108 тыс. тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур. К 1 марта у нас было заготовлено 122,1 тыс. тонн — то есть 113,1% от потребности», — написал Гусев.

Он уточнил, что весь заготовленный объём соответствует требованиям ГОСТа. Также Гусев подчеркнул готовность передать семенной материал другим регионам в случае, если ввоз из других стран будет полностью ограничен.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году урожай зерновых культур в Воронежской области составил 4,2 млн тонн.