Воронеж, 9 марта 2022, 09:51 — REGNUM Подготовка к посевной в Воронежской области проходит в спокойном режиме, в хозяйствах региона уже полностью сформирован запас семенного материала. Об этом в телеграмм-канале 9 марта написал губернатор Александр Гусев.
Он уточнил, что весь заготовленный объём соответствует требованиям ГОСТа. Также Гусев подчеркнул готовность передать семенной материал другим регионам в случае, если ввоз из других стран будет полностью ограничен.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году урожай зерновых культур в Воронежской области составил 4,2 млн тонн.