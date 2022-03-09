Таганрог, Ростовская область, 9 марта, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Таганроге (Ростовская область) из отдела полиции сбежал преступник с оружием. В городе объявлен план «Сирена».

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Инцидент случился утром 9 марта. Злоумышленник был задержан за кражу и доставлен в отдел полиции, однако ему удалось взять пистолет-пулемёт «Кедр» с патронами и скрыться, пишет телеграм-канал Don Mash.

Официального подтверждения случившегося нет.