Пермь, 9 марта, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Перми установлен температурный рекорд. В ночь на 9 марта столбик термометра опустился на 26,8°С ниже ноля. Об этом сообщает rifey.ru со ссылкой на Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

23.mchs.gov.ru Морозы

До этого рекорд был поставлен в ночь на 9 марта 1905 года. Тогда похолодало до — 25,5°С.

В целом в Пермском крае ночь на 9 марта стала одной из самых морозных за последние месяцы. 30-градусные морозы охватили большую часть региона. На северо-востоке региона столбик термометров опустился ниже — 39 °C. Такая температура была зафиксирована на метеостанции Вая.